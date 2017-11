Brig-Gliser Spitzkehre im Abfall-Streit?

Kehrichtentsorgung | Naters gestattet neu Bereitstellung von Güselsäcken am Vorabend

In Naters dürfen ab kommendem Jahr Abfallsäcke am Vorabend ab 19 Uhr an die Strasse gestellt werden. Foto: 1815.ch

In Brig-Glis und Naters ist das Bereitstellen von Abfallsäcken am Vorabend der Kehrichtabfuhr unter Bussenandrohung verboten. Nun hat Naters das Reglement überraschend geändert und bringt so Brig-Glis unter Zugzwang.

Was Visp schon seit Langem kennt, führt nun auch Naters ein. Weil die Kehrichtcamions bereits um 7 Uhr morgens ihre Sammeltouren durch Naters starten, dürfen die Einwohner von Naters ab Beginn des kommenden Jahres ihren Abfall bereits am Vorabend ab 19 Uhr an die Strasse stellen.

Das hat der Gemeinderat von Naters an seiner letzten Sitzung beschlossen und den Entschluss auch der Gemeinde Brig-Glis im Hinblick auf den Druck den Kehrichtkalenders 2018 mitgeteilt. «Der Rat wollte mit diesem Entschluss von Ende Oktober dem Bedürfnis weiter Kreise der Bevölkerung Rechnung tragen», erklärt Bruno Escher, Gemeindeschreiber von Naters, auf Anfrage.

Ob dieser Entscheid den Stadtrat von Brig-Glis kalt lässt oder Stadträtin Lucia Näfen, die eine Morgen-Lösung favorisiert, nach dem Natischer Beschluss eine Spitzkehre Brig-Gliser Abfallstreit vollführt, lesen Sie im «Walliser Boten» vom Mittwoch.

zen

07. November 2017, 19:11

Artikel teilen