Abgottspon neuer Dienststellenchef

Der Staatsrat hat Bruno Abgottspon zum Chef der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) beim Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) ernannt. Er wird sein Amt am 1. September 2017 antreten und folgt auf Pierre-Joseph Udry, der in Pension geht.

Bruno Abgottspon, der 1991 seinen Abschluss als Ingenieur gemacht hat, übte verschiedene leitende Funktionen in privaten Unternehmen aus, bevor er im April 2007 den Posten als Adjunkt und Personalverantwortlicher bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt des Kantons Wallis angetreten hat.

Abgottspon hat langjährige Erfahrung im Bereich der Team- und Projektleitung, verfügt über Organisationsgeschick und hat einen ausgeprägten Sinn für kundenorientiertes Denken und Handeln, was in dieser Dienststelle besonders gefragt ist. Er ist 49 Jahre alt, zweisprachig (Deutsch/Französisch) und wohnt in Grengiols.

21. Juni 2017, 16:12

