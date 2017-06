Abkühlung erst in einer Woche

Der Start ins Wochenende wird sonnig und schwül. Trotz aufkommender Gewitter folgt die Abkühlung erst auf das kommende Wochenende.

Der heutige Samstag verspricht viel Sonne und Trockenheit. Im Tal steigen die Temperaturen teilweise über 30 Grad. Die aufkommenden Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos und der Abend wird wieder klar.

Am Sonntag wird es trotz grösserer Quellwolken noch heisser. Eine leichte Abkühlung folgt erst am Montagabend, dann kann es zu ersten Wärmegewitter kommen. Diese können sich am Dienstag und Mittwoch häufen. Die Temperaturen bleiben in diesen Tagen stabil an den 30 Grad.

10. Juni 2017, 12:26

