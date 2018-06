Olympia-Abstimmung schon am Freitag in Kandersteg

Bereits am Freitag stimmt die Bevölkerung in Kandersteg über die Winterspiele 2026 ab. Foto: Keystone

Vor der kantonalen Abstimmung im Wallis vom kommenden Sonntag findet am Freitagabend an der Gemeindeversammlung in Kandersteg eine erste Abstimmung betreffend Olympiakandidatur für die Winterspiele 2026 statt.

Artikel zum Thema Stahl bedauert Mörder-Post

In Kandersteg, der Heimat von alt Bundesrat Adolf Ogi, geht es um einen Kredit von 1,5 Millionen Franken für einen neuen Sprungrichterturm und eine temporäre Zufahrtsstrasse, um 2026 die Nordische Kombination und das Skispringen auf der Normalschanze durchführen zu können.

Für Adolf Ogi, der 1999 bei der IOC-Session in Seoul mit der Kandidatur Sion 2006 gescheitert war, wären die Kandersteger Olympia-Anlässe 2026 eine kleine Genugtuung.

Im Gegensatz zur Abstimmung am kommenden Sonntag würde ein Nein in Kandersteg nicht den Abbruch der Schweizer Kandidatur 2026 bedeuten. Die Skisprung-Wettkämpfe von Kandersteg könnten auch an andere Orte in der Schweiz vergeben werden.

07. Juni 2018, 09:57

Artikel teilen