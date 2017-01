SVPO sagt einmal Nein und zweimal Ja

Die SVPO hat die Parolen zu den Eidgenössischen Abstimmungen vom 12. Februar gefasst. Sie sagt Nein zur erleichterten Einbürgerung der dritten Ausländergeneration und Ja zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) sowie zum Unternehmenssteuerreformgesetz (USR) III.

Durch die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration würden Sprachkenntnisse, die Akzeptanz der hiesigen Rechtsordnung, Kenntnisse der Sitten und Gebräuche oder die Achtung und das Verständnis der Schweizer Werte und Institutionen nicht mehr sorgfältig durch die Gemeinden überprüft, so die Argumente der SVPO. Das Einbürgerungsprozedere verkomme damit zu einem in Bundesbern zentralisierten bürokratischen Akt, der an der Realität der Bürger vorbeiziehe. Deshalb spricht sich die SVPO deutlich gegen eine weitere Aufweichung des Einbürgerungsverfahrens aus.

Um die wachsende Mobilität bewältigen zu können und langfristig ein leistungsfähiges Verkehrsnetz zu gewährleisten, seien Investitionen nötig. Zu diesem Zweck wurde der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) geschaffen. Dank diesem kann das Verkehrsnetz in der ganzen Schweiz verbessert werden, indem der schrittweise Ausbau der Nationalstrassen fortgesetzt wird. Bis 2030 werden rund 6.5 Milliarden Franken in die Engpassbeseitigung fliessen. Zudem kann der Bund weiterhin Beiträge an Agglomerationsprojekte leisten. Als Bergkanton, der besonders auf gute Strassenverbindungen angewiesen ist, könne der Kanton Wallis nur profitieren. Darum befürwortet die SVPO diese Vorlage.

Die Stärkung des Unternehmensstandorts Schweiz ist das Ziel des Unternehmenssteuerreformgesetz (USR) III, welches den Fokus auf Innovation, Wertschöpfung und Arbeitsplatzerhaltung legt. Die vorgeschlagenen Massnahmen stehen laut SVPO im Einklang mit aktuellen Standards und erhöhen die Rechts- und Planungssicherheit. Mit der Reform soll die Abwanderung von Unternehmen verhindert werden, was die Kantone ohne USR III nur über extreme Steuersenkungen erreichen könnten. Ohne die geplanten Ausgleichsmassnahmen des Bundes wären derartige Steuerverluste nur über eine Erhöhung der Einkommenssteuern bei den Bürgern zu kompensieren. Eine neue Mehrbelastung des Mittelstands kommt für die SVPO nicht infrage, weshalb die USR III klar unterstützt wird.

