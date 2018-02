Über 10'000 Mannstunden geleistet

Mario Schaller, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Brig-Glis, hat am Montagabend den Agatha-Jahresrapport eröffnet. Es folgt ein Rückblick auf das vergangene, aber auch ein Ausblick auf das aktuelle Jahr.

Im Jahr 2017 haben die Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr Brig-Glis über 10‘000 Mannstunden an Ausbildung, Kursen, Einsätzen und anderen Dienstleistungen verrichtet. Gesamthaft leistete die Feuerwehr 112 Einsätze, was im langjährigen Schnitt liegt. In besonders guter Erinnerung blieb den Einsatzkräften der Grossanlass des eidgenössischen Jodlerfests vom vergangenen Sommer in Brig-Glis.

Bei einer Vielzahl der Einsätze sind die Einsatzkräfte vor komplexe technische Herausforderungen gestellt worden. Hier war eine gute Koordination unter den verschiedenen Partnern notwendig. Gesamthaft konnte festgehalten werden, dass das Jahr 2017 unfallfrei und ohne Schäden verlief.

Neben den altersbedingten Abgängen konnte zudem eine erfreuliche Anzahl von neuen Feuerwehr-Angehörigen rekrutiert werden. Hier zeigte besonders die Nachwuchsförderung der Jugendfeuerwehr ihre Wirkung. Der erforderliche Bestand ist damit auch in Zukunft garantiert.

Auch im aktuellen Jahr 2018 stehen grosse Meilensteine bevor. Einerseits wird mit dem Tunnel Eyholz die Autobahn um ein Teilstück erweitert und anderseits wurden mehrere Infrastrukturen wie zum Beispiel die neue Zollanlage realisiert. Die Feuerwehr kann sich also auch in Zukunft interessanten und fordernden Aufgaben widmen.

pd/map

05. Februar 2018, 19:56

