Airbnb wächst weiter

Eine neue Studie des Walliser Tourismus Observatoriums rund um die Entwicklung von Airbnb in der Schweiz zeigt: Nach wie vor stehen in keinem anderen Kanton mehr Objekte und Betten der Wohnungsvermittlungsplattform zur Verfügung als im Wallis.

Seit 2014 verfolgt das Walliser Tourismus Observatorium die Entwicklung des Airbnb-Phänomens in der Schweiz und insbesondere im Wallis. Seither registrieren die Tourismusexperten einen starken Anstieg der Objekt- und Bettenzahlen. Eine auf Ende Juni 2017 abgeschlossene Studie zeigt nun: Das Wallis bleibt mit 5'150 Objekten und 22'953 Betten an der Spitze der Kantone mit den meisten Airbnb-Objekten und -Betten. Dahinter folgen Graubünden und Bern.

Gemäss der Studie macht in der Schweiz der Anteil der Airbnb-Betten heute bereits 30 Prozent des Hotelangebots aus, was einem Anstieg von fünf Prozentpunkten in sechs Monaten entspricht. Im Wallis ist der Anteil der Airbnb-Betten am Hotelangeboten im selben Zeitraum von 57 auf 73 Prozent explodiert.

12. Oktober 2017, 09:21

