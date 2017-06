Airbus auf den Namen «Belalp» getauft

Seit dem 9. Juni fliegt Fluggesellschaft Edelweiss San Diego in den USA zweimal wöchentlich an. Das passende Flair inklusive der feierlichen Flugzeugtaufe des neuen Airbus A340 auf den Namen «Belalp» begeisterte die Gäste des Erstflugs schon am Gate in Zürich.

Am Freitag hob der neue Airbus A340 von Edelweiss ein erstes Mal in Richtung San Diego ab. Ab sofort fliegt die Ferienfluggesellschaft immer montags und freitags nonstop von Zürich nach San Diego.

Für die nötige Prise Swissness sorgte die feierliche Flugzeugtaufe: Gemäss dem Motto «Wo Edelweiss zu Hause ist» wurde der neue Airbus A340 auf den Namen «Belalp» getauft und trägt so ab sofort das Wallis auf seinen Langstreckenflügen in die Welt hinaus.

Jodlerin Regula Ritler und die Fahnenschwinger Z’Hansrüedi und Fredy Zbinden untermalten mit ihren Darbietungen den feierlichen Akt. Die Delegation von Blatten-Belalp Tourismus war sichtlich stolz, dass die Belalp von nun an auch in Amerika vertreten ist.

pd / zen

09. Juni 2017, 15:33

