«Damit die Schweiz Schweiz bleibt»

Die Junge SVP Oberwallis hat am Vormittag des diesjährigen 1. August eine Aktion auf dem Sebastiansplatz in Brig durchgeführt, um an die Schweiz und deren Errungenschaften sowie Traditionen zu erinnern.

Für die Junge SVP Oberwallis stellt der 1. August, wie kein anderer Feiertag, die Schweiz ins Zentrum und daher gelte es, sich an diesem Tag besonders der Vorteile und Errungenschaften zu erinnern.

Vor allem will die Jungpartei einen Dank aussprechen – und zwar dafür, dass die Schweiz noch Schweiz sei. Direkte Demokratie, Freiheit und Unabhängigkeit sind in den Augen der JSVPO nur einige Errungenschaften eines Landes, dass sich gegen aussen ruhig zeigen lassen könne. Als bürgerliche Jungpartei sei es eine Herzensangelegenheit, sich für diese und weitere Werte einzusetzen.

In Form einer kleinen Visitenkarte mit Landeshymne bekennt die Junge SVP Oberwallis Farbe zur Schweiz und will damit alle Bürger einladen, den Nationalfeiertag friedlich zu feiern.

pd/map

01. August 2018, 13:32

