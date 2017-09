15 Stationen bleiben bis Ferienende offen

Die Auswahl an herbstlichen Touren im Wallis ist gross. Foto: zvg

Die 15 Stationen von Wallisrollt bleiben mit Beginn des Herbsts und angesichts der bevorstehenden Herbstferien noch bis zum 29. Oktober offen.

Wallisrollt konnte in diesem Jahr mit Villeneuve einen neuen Standort dazugewinnen. Die Veloflotte wurde zudem erneut erweitert. Sie beinhaltet neben den beliebten Standardvelos, die für die ersten vier Stunden gratis abgegeben werden, an allen Stationen auch Mountain- und E-Bikes. Für Kinder gibt es spezielle Kinderanhänger oder Kindersitze und gute Kindervelos.

Die Auswahl an Touren im Wallis ist gross. Beliebt ist die Variante einer Einwegmiete: Das Fahrrad wird an einer Station bezogen und an einer anderen wieder abgegeben (5 Franken für den Rücktransport). Gut zu wissen: Kunden, die im Besitz einer gültigen Fahrkarte des Partners RegionAlps sind, bekommen die erste Stunde einer E-Bike-Miete geschenkt.

Der Herbst lädt regelrecht zu einer Tour durch die Weinberge ein. Die Route du Vin, die von Martinach bis nach Leuk führt, kann ganz oder zu einem Teil abgefahren werden. Für Weinkenner bietet Wallisrollt ausserdem ein Erlebnis der besonderen Art: Wine and Bike – ein gemütlicher Veloausflug zwischen Siders und Salgesch durch die Mittelwalliser Rebberge mit anschliessender Degustation der regionalen Weine.

