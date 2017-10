Aktuelle Projekte und Kampagnen standen im Fokus

Tourismus | Zweites Aletsch Arena Forum in Mörel-Filet

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Aletsch Arena AG luden die Leistungsträger und Partner der Aletsch Arena am 12. Oktober 2017 zum zweiten Aletsch Arena Forum nach Mörel-Filet ein. Neben Präsentationen zum Stand der aktuellen Projekte und Kampagnen beinhaltete es auch ein Gastreferat von Alban Albrecht, Gemeindepräsident von Mörel-Filet und Zunftmeister der Cheschtene-Zunft.

Im Gemeindesaal der Gemeinde Mörel-Filet begrüssten der Verwaltungsratspräsident Florian Ruffiner sowie der Geschäftsführer Raoul Calame die Anwesenden. In einem ersten Teil informierte letzterer über die Fortschritte im Bereich «EINE Destination» sowie über den aktuellen Stand der Dinge im Projekt Gästekarte. Im Weiteren gab er einen vertieften Einblick in die Inhalte des erfolgreich abgeschlossenen neuen Sport- und Freizeitverkehrskonzepts. «Dieses neue Konzept war und ist eine ideale Grundlage, damit die weitere detaillierte Ausarbeitung der Masterplans Bike Aletsch Arena vorangetrieben werden kann», so Calame.

Die Verantwortlichen durften auch Alban Albrecht, Präsident der Gemeinde Mörel-Filet und Zunftmeister der Cheschtene-Zunft Mörel begrüssen. Alban Albrecht gewährte den Anwesenden in einem zweiten Teil einen spannenden Einblick in die Geschichte und das aktuelle Angebot der Kastanienselve «Salzgäb». Alban Albrecht kümmert sich zusammen mit den Mitgliedern der Cheschtene-Zunft um ein so genanntes Sonderwaldreservat, auf dem Esskastanienbäume wachsen. 2010 wurde das Kastaniendorf Mörel-Filet aufgrund der grossen Artenvielfalt zum «Hotspot der Biodiversität» erklärt –2016 erhielt die Gemeinde den Welterbekristall des Welterbes Jungfrau-Aletsch.

Schlussendlich stellten die Bereichsleiter der Aletsch Arena AG Monika König-Gottsponer, Jonas Walker sowie David Kestens die Winterkampagne 2017/2018 vor. Ziel war es, den Leistungsträgern und Partnern die Hintergründe der Kampagne aufzuzeigen und zu informieren, wie man sich an der neuen Winterkampagne beteiligen kann. Nach dem Vormittagsprogramm wurden die Teilnehmenden zu einem Walliser Brisolées eingeladen. Diese Plattform diente den Teilnehmenden dazu, sich untereinander austauschen zu können.

pd / pmo

12. Oktober 2017, 20:27

