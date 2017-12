Albiner Nikolaus kam im Feuerschein

Magisch, herzlich, besinnlich, berührend: die Samichlausfeier am Mittwochabend im lichtlosen Albinen ist für die Anwesenden ein Anlass der

Der Jugendverein Albinen mit Präsident Fabrice Briand hat im Rahmen der zweiten Albiner Sterne-Nacht - einer Gemeinschaftsaktion des Naturpark Pfyn-Finges, der Dorfvereine und der Gemeinde – den Dorfbewohnern und Gästen einen fantastischen Nikolaus-Abend beschert.

Trotz abgestellten Strassenlampen fanden sich Kinder wie Erwachsene zahlreich auf dem Dorfplatz ein, um im gespenstischen Holzfeuerschein den Samichlaus und seinen Schmutzli zu empfangen. Die Beiden zeigten sich in Bestform, verteilten Lob und gute Worte, beschenkten Kinder und Erwachsene aus ihrem grossen Sack auf dem Hornschlitten mit prall gefüllten Samichlaus-Süssigkeiten. Dazu spielte eine Gruppe der Musikgesellschaft «Alpenrose» von der Dorftrog-Galerie herunter besinnliche Advents- und Weihnachtsmelodien. Der Samichlaus selbst war so begeistert, dass er in Aussicht stellte, in Albinen Wohnsitz zu nehmen.

pd/noa

07. Dezember 2017, 10:17

