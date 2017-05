Walliser Winterzauber für britische Gäste

Im Oktober 2016 lancierte Valais/Wallis Promotion und Schweiz Tourismus eine dreijährige Partnerschaft mit dem britischen Snow Centre in Hemel Hempstead, einer nördlich von London gelegenen Indoor-Skihalle. Am Wochenende nutzte die Aletsch Arena die Skihalle, um das Herz der Briten für den Wintersport zu gewinnen.

Die Tourismusvertreter der Aletsch Arena präsentierten sich in der Skihalle «Snow Centre» gemeinsam mit den offiziellen Schweizer Schneesportschulen der Aletsch Arena wintersportaffinen Gästen aus London. Auf der 160 Meter langen Indoor-Skipiste sowie der längsten Anfängerpiste von Grossbritannien zeigten die Walliser Ski- und Snowboardlehrer ihre Tipps und Tricks.

Die Besucher konnten bei Raclette und Weindegustation Walliser Gaumenfreuden kennen lernen. Per Blue-Screen reisten die Wintersportfans «virtuell» ins Wallis, sprich in die Aletsch Arena. Ein Foto mit Gletschi beziehungsweise einem Bernhardiner gehörte mit dazu. Bei den kleinsten Skifans war das anwesende Aletsch-Arena-Maskottchen «Gletschi» eine grosse Attraktion, ebenso die kleinen ferngesteuerten Pistenbullys.

«Das Snow Centre in London ist eine ideale Plattform, um britische Gäste für Winterferien in der Aletsch Arena zu animieren. Gletschis Trip nach London war erfolgreich, die Aletsch Arena konnte von einer guten Sichtbarkeit profitieren und sich als autofreie Wintersportdestination für Familien positionieren», so David Kestens, Leiter Marktmanagement der Aletsch Arena AG.

Das Snow Centre in Hemel Hempstead ist dank seiner Indoor-Anlagen für jene Briten, die Ski- oder Snowboardfahren lernen möchten, ein unumgänglicher Ort. Jährlich strömen mehr als 500'000 Besucher in die Halle, davon 225'000 Skifahrer. Das Angebot des Snow Centre ist dabei spezifisch auf die Bedürfnisse von Anfängern zugeschnitten. Neben Ski- und Snowboardunterreicht mit Lehrpersonen sowie einer Materialmiete vor Ort bietet das Snow Centre auch Reisen in die Alpen an, damit die Kunden dort ihre Fähigkeiten anschliessend weiter verfeinern können.

pd/map

15. Mai 2017, 10:26

