Alle an einem Strang

Seit rund 40 Jahren stricken Visper und Eyholzer Damen gemeinsam für den guten Zweck. Der Erlös geht dabei an Pro Senectute.

Eliane Noti leitet seit 2009 die Senioren-Strickgruppe in Visp, sie ist die dritte Leiterin in 40 Jahren. Eine kleine Ära. Das merkt man auch daran, dass man den genauen Ursprung der Gründung nicht mehr genau nachvollziehen kann. Gemeinsam mit Pro Senectute wollte man eine Strickgruppe gründen, damit das Beisammensein von älteren Menschen gefördert und gleichzeitig anderen geholfen werden kann. Das Garn wird den fleissigen Frauen bereitgestellt oder es wird gespendet. Wer im eigenen Haushalt noch überschüssige Wollknäuel hat, kann diese an Pro Senectute Visp abgeben, wo sie dann von den Damen zu kleinen, flauschigen Kunstwerken verarbeitet werden.

In Visp treffen sich alle zwei Wochen 18 «Strickliesen» und in Eyholz neun. Hergestellt werden dabei die verschiedensten Sachen. In Visp sind es vorwiegend Socken und Babyschühchen, welche ein Verkaufsrenner sind. In Eyholz sind es Ponchos und Kinder-Klamotten. Gemeinsam stricken und häkeln sie für den guten Zweck. Pro Jahr kann Noti rund 2000 Franken an die Stiftung abgeben. Verkauft werden die Maschenarbeiten in der AmaVita-Apotheke in Visp oder in der Bastelstube.

Waren, welche nicht verkauft werden, gehen nach Rumänien, Indien, Burma und Nepal und kommen dort Bedürftigen zugute.

Dieses Jahr wurde in Eyholz auch für den Weihnachtsmarkt gearbeitet. Die Schulkinder von Eyholz hatten am 18. Dezember ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. Das Geld, das dort eingenommen wurde, wird ebenfalls gespendet.

Das Durchschnittsalter in den beiden Gruppen ist 70+. Die älteste Dame in Visp ist 88, die jüngste 66. Eyholz hat sogar eine 94 Jahre alte Handarbeiterin. Das jüngste Mitglied dort ist erst 51 Jahre alt. Trotz des hohen Durchschnittsalters fehlt es den Damen nicht im Geringsten an Elan. Das Klappern der Stricknadeln für die gute Tat wird an beiden Orten auch weiterhin zelebriert.

26. Dezember 2016, 13:00

