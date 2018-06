Alle fünf Vorlagen gutgeheissen

Politik | Ur- und Burgerversammlung in Albinen

An einer gutbesuchten Ur- und Burgerversammlung haben die Albiner Stimmberechtigten am Donnerstagabend neben den Gemeinderechnungen weitere fünf Vorlagen befürwortet.

Einstimmig genehmigt wurden die Rechnungen 2017 der Einwohner- und Burgergemeinde. Die Gemeinderechnung schliesst mit einem Cashflow von 670'127 Franken und nach Abschreibungen von 450'471.44 Franken mit einem Gewinn von 219'656 Franken ab. Dank der guten Selbstfinanzierungsmarge konnten trotz Investitionen von 535'702 Franken 333'035 Franken Schulden reduziert werden.

Mit 47 Ja, 1 Nein und 1 Enthaltung wurde eine zweite Tranche von 200'000 Franken Aktienkapitalbeteiligung an der Torrent-Bahnen Albinen Leukerbad AG gutgeheissen. In diesem Betrag ist ein Aktienzeichnungs-Vorschuss von rund 93’000 Franken enthalten. Mit 26 Ja, 11 Nein und 8 Enthaltungen stimmte die Urversammlung einem Steuererlass für die Torrent-Bahnen AG für die Veranlagungsjahre 2015 und 2016 in der Höhe von rund 87'000 Franken zu.

Mit 39 Ja, 3 Nein und 3 Enthaltungen wurde eine Beteiligung der Gemeinde von 50'000 Franken an der Aktienkapitalerhöhung des jungen Kräuteranbau-Unternehmens Arbignon AG befürwortet.

Einstimmig beschloss die Urversammlung zudem eine Teilrevision des Kurtaxen-Reglements, mit der die Erhebung und das Inkasso der Kurtaxen in die Zuständigkeit der Gemeinde zurückgeführt wird.

Zum Abschluss hiess die Burgerversammlung einstimmig eine Totalrevision des veralteten, aus dem Jahre 1949 stammenden Burgerreglements gut. Eine wichtige Errungenschaft darin ist die neue Möglichkeit der erleichterten Einburgerung für Familien und Einzelpersonen, welche seit mindestens 15 Jahren in Albinen wohnsässig sind.

pd/map

15. Juni 2018, 08:29

