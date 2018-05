Alles drehte sich um Musik

Am Samstag war die Lonzastadt mit Drehorgelspielern aus der ganzen Schweiz besiedelt. Über die ganze Bahnhofstrasse verteilt liessen die Musikanten ihre Klänge ertönen. Ab 16.00 Uhr traf man sich zum gemeinsamen Spiel auf dem Kaufplatz.

Erst zum sechsten Mal war Visp einen Tag lang das Mekka der Schweizer Drehorgelspieler. Der Klang der Drehorgel verströmte bereits am späteren Vormittag eine flotte Portion Nostalgik und liess nicht nur Kinderherzen in der Visper Bahnhofstrasse höher schlagen. Die abwechslungsreichen Melodien verzauberten, versetzten die Fussgängerzone in ein ganz spezielles Ambiente. Viele der Drehorgeln aus der ganzen Schweiz waren reichlich verziert und schön geschmückt. Die Spieler dazu in nostalgisches Gewand gekleidet.

Ein gemeinsames Abschlusskonzert fand um 16.00 Uhr auf dem Kaufplatz statt. An Visps Vizepräsident Christoph Föhn lag es, das Konzert einzuleiten und die verschiedenen Passagen der Drehorgelspieler aufeinander abzustimmen. Christoph Föhns Vater Peter hatte den Visper Drehorgeltag ins Leben gerufen und die ersten drei Anlässe auch durchgeführt. Danach übernahm das Visper Ortsmarketing den musikalischen Anlass. Citymanager Edi Sterren war zufrieden mit der Durchführung des 6. Drehorgeltags und konnte abschliessend jedem Teilnehmer ein kleines Präsent mit Walliser Spezialitäten überreichen.

zum

26. Mai 2018, 20:00

Artikel teilen