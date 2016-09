«Tarina» ist Alpkönigin auf Pletschen

Am vergangenen Wochenende stand für die Züchter und deren Tiere der Alpabzug von der Alpe Pletschen an. Gleichzeitig wurden die Herbstschauen der WAS- und der SN-Genossenschaften von Embd durchgeführt.

Für den traditionellen Alpabzug der Alpe Pletschen wurden sowohl die Eringerkühe geschmückt als auch die Schafe gewaschen und herausgeputzt. Der Anlass vermochte neben der einheimischen Bevölkerung auch zahlreiche Gäste nach Embd zu locken.

«Tarina», die diesjährige Königin der Alpe Pletschen wurde von Fabienne Williner nach Embd geführt. Anton Imboden stellte mit «Valerie» das Meisterrind des Jahres 2016. Auch die Schäfer aus Embd präsentierten einige der schönsten Exemplare aus der jeweiligen Schafgattung.

Das Schwyzerörgeli-Quartet «Bärgbüebu» umrahmte den festlichen Anlass musikalisch.

pd / pan

12. September 2016, 13:30

