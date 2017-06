Gelungener Alpsommer-Auftakt auf der Moosalp

Mit 65 Tieren der Rasse Simmentaler Fleckvieh sowie mit 85 Eringerkühen ist am Samstag die Burgeralpe Moosalp-Törbel bestossen worden. Bei einem ersten grossen Kräftemessen haben Letztere den Alpsommer auf der Moosalp eindrucksvoll eingeläutet.

Weitum war das schallende Glockengeläut der insgesamt 150 Eringer- und Milchkühe in der idyllischen Moosalpregion zu hören. Unter der Leitung der neuen Alpchefin Margot Lorenz wurden die Tiere am Samstagvormittag von ihren Besitzern aufgealpt – ein faszinierendes Brauchtum vor prächtiger Bergkulisse, das viel interessiertes Publikum anzulocken vermochte.

Nachdem die Eringerbauern, die gemäss Margot Lorenz hauptsächlich aus Törbel stammen, ihre Tiere per Viehtransporter oder zu Fuss von den Weiden der Voralpen auf die Moosalp geführt hatten, wurden diese in einer grosszügig umzäunten Naturarena, etwas unterhalb der Alpstallung gelegen, um etwa 9 Uhr zusammengelassen. Rasch und ohne Umschweife kreuzten daraufhin zahlreiche Tiere ihre Hörner und es kam, trotz hochsommerlicher Temperaturen auf rund 2000 m ü. M. zu erbitterten Duellen. Um die Gruppenhirarchie neu unter sich auszumachen, schenkten sich die Tiere nichts.

Alpkönigin 2016 mit starkem ersten Auftritt

Von Zuschauern und Züchtern besonders genau beobachtet wurde dabei das Gebaren der letztjährigen Alpkönigin «Couquette» aus der Stallung von Kurt Summermatter aus Törbel. Nach dem ersten «Zämula» wird das elf Jahre alte Tier bei Kennern auch in diesem Jahr als grosse Anwärtern auf den Alp-Königinnentitel gehandelt. Gut geschlagen hat sich am Samstag auch «Gloria». Die achtjährige Eringerdame, welche ebenfalls aus dem Betrieb vom Törbjer Kurt Summermatter kommt, hat sich am Samstag ebenfalls stark in Form gezeigt.

Bis am 9. September werden die kampfeslustigen Eringer den Alpsommer nun zusammen mit ihren gescheckten Artgenossen auf der Burgeralpe Moosalp-Törbel verbringen und von einem fünfköpfigen Alpteam umsorgt. Bis zum Ende der Sömmerung wird sodann auch eine Eringerkuh ihre Vormachtsstellung in der Herde gefestigt haben und zur Alpkönigin gekürt.

pan

26. Juni 2017, 16:07

