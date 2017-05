Gommer Alpenpässe kurz vor der Öffnung

Am Nufenen liegt der Schnee noch meterhoch auf der Passstrasse. Foto: zvg

Die Pässe Furka, Nufenen und Grimsel gehen voraussichtlich am 2. Juni auf. Sofern das Wetter keine Kapriolen schlägt.

Artikel zum Thema Mehrere Alpenpässe haben derzeit noch Wintersperre

Am Furkapass könnte die Wintersperre vielleicht schon auf das Auffahrtswochenende in der kommenden Woche aufgehoben werden. «Das hängt von der Verfügbarkeit der Räumunngsequipen im Kanton Uri ab, die gleichzeitig auch mit der Öffnung am Sustenpass beschäftigt sind», sagt der zuständige Strassenmeister Herbert Lengen auf Anfrage.

Am Nufenenpass in Richtung Tessin mussten die Räumungsarbeiten wegen Lawinengefahr für einige Tage unterbrochen werden. Dennoch sollen die Schneefräsen laut Lengen auch hier bereits aufs Wochenende hin die Passhöhe erreichen. Sodass auch der Nufenen am 2. Juni geöffnet werden kann.

zen

18. Mai 2017, 16:01

Artikel teilen