Alpinisten stürzen in den Tod

Unfallstelle. Die beiden Belgier stürzten trotz Seil rund 50 Meter in die Tiefe. Foto: zvg

Am Donnerstagmorgen gegen 7.00 Uhr hat sich am Combin du Meitin in Bourg-St-Pierre ein tödlicher Bergunfall ereignet. Dabei verloren zwei Alpinisten ihr Leben.

Die beiden belgischen Alpinisten verliessen am frühen Morgen die Cabane Valsorey um den Grand-Combin (4'314 m ü. M.) über die Route Meitin zu besteigen. Als sie sich auf einer Höhe von 3'800 m ü. M. befanden, stürzten die beiden angeseilten Bergsteiger aus noch nicht geklärten Gründen 50 Meter in die Tiefe. Die beiden verunglückten Alpinisten im Alter von 56 und 59 Jahren wurden von einer anderen Seilschaft entdeckt., diese alarmierten unverzüglich die Rettungskräfte. Die beiden Leichen wurden mit einem Helikopter der Air Glaciers geborgen, teilt die Kantonspolizei Wallis in einem Schreiben mit.

pd/noa

13. Juli 2017, 15:44

