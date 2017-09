Alpstallung in Champoussin durch Brand total zerstört

Am Donnerstag ist in einer Alpstallung in Champoussin Feuer ausgebrochen. Foto: zvg

Am Donnerstagabend ist in einer Alpstallung auf der Alpe de l'Au in Champoussin ein Brand ausgebrochen. Personen sind dabei keine zu Schaden gekommen.

Der Besitzer der Alpstallung meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei am Donnerstag gegen 17 Uhr, dass sich in seinem Chalet auf der Alpe in Champoussin ein Brand entfachte. Trotz raschem Einsatz von 27 Feuerwehrmännern der Feuerwehr des Dents du Midi wurde die 1938 gebaute Stallung total zerstört. Tiere befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine im Stall.

Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

