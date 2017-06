Alte Autos gaben in Grächen den Takt an

Am Wochenende wurde in Grächen die Sommersaison mit einem abwechslungsreichen Festprogramm eröffnet. Zu sehen waren dabei einige besondere Gefährte.

Bereits am Samstag erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Um 15.00 Uhr eröffnete die Band „Blue Stone Stompers“ die Sommersaison 2017 auf dem Dorfplatz in Grächen. Als Highlight fuhren um 15.30 Uhr 26 Ford-Oldtimer auf dem Dorfplatz ein. Am Stand des neugegründeten Vereins «Zweitwohnungseigentümer Grächen» standen zudem Peter Aegerter, Präsident, und Willy Bangerter, Vorstandsmitglied, Interessenten für Auskünfte zur Verfügung. Das Samstagsprogramm rundete die Musikgesellschaft «Hannigalp» mit einem Konzert ab.

Am Sonntag genossen die rund 400 Gäste dann einen herrlichen Sommertag auf der Hannigalp. Die Messe um 11.00 Uhr wurde vom Jodlerclub «Balfrin» aus Visp musikalisch umrahmt. Anschliessend sorgte das «Malugas Live-Duo» für musikalische Unterhaltung im Bergrestaurant Hannighüsli. Um 14.00 Uhr fand dann unter der Führung von Berno Stoffel, Ceo der Touristischen Unternehmung Grächen AG, die erste Baustellen-Besichtigung durch das Bergrestaurant Hannigalp statt. Und auch die Kleinsten kamen nicht zu kurz: Im SiSu Familienpark konnten sich die Kinder während des ganzen Tages vergnügen.

pd / pmo

18. Juni 2017, 19:00

