Am Matterhorn zeichnet sich Rekordjahr ab

Auch diesen Sommer erreichten wieder Hunderte Alpinisten den Gipfel des Matterhorns. Erfreulicherweise wurden in diesem Jahr weniger Unfälle als in den vorangegangenen Jahren verzeichnet.

Man sei in Zermatt sehr zufrieden mit der diesjährigen Saison am Matterhorn. «Das Wetter in den letzten Wochen war extrem gut und die Verhältnisse am Fels ideal», betont Edith Zweifel von Zermatt Tourismus im Gespräch. Auch die im vergangenen Jubiläumsjahr aufgegleisten Massnahmen hätten Früchte getragen: Campieren ist inzwischen verboten und wird mit Bussen in der Höhe von 5000 Franken geahndet. Gleichzeitig wurden die Kapazität der Hörnlihütte auf 130 Schlafplätze reduziert und die Übernachtungspreise nach oben angepasst.

«Dank dieser Massnahmen ist der Hörnligrad in dieser Saison deutlich sicherer geworden. Die Situation konnte beruhigt werden», so Zweifel. «Es kommen merklich mehr Gäste, die einen Bergführer nehmen und in einen sicheren Aufstieg investieren.» Am Hörnligrad mussten bislang keine tödlichen Unfälle verzeichnet werden. Auch Hüttenwart Kurt Lauber zieht eine positive Bilanz. «Da wir keine wild campierenden Alpinisten mehr am Matterhorn haben, kam es diesen Sommer auch zu weniger Unfällen», erklärt er. Gerade Camper würden den Berg häufig unterschätzen und seien teils schlecht ausgerüstet.

Kurt Lauber rechnet nichtsdestotrotz mit einer Rekordzahl von Besteigungen über den Hörnligrat: 3000 Alpinisten standen im Sommer 2016 auf dem Matterhorn-Gipfel. Das sind mehr als im Jubiläumsjahr 2015. «Die Hütte war immer ausgebucht und täglich befanden sich durchschnittlich zwischen 40 und 50 Bergführer im Haus», erzählt er. Gleichzeitig stellte er wiederum viele Tagesgäste fest, die einen Ausflug zur Hörnlihütte unternahmen – erneut um die 10'000 Personen. Das sei auch auf den restaurierten Weg zur Hütte zurückzuführen, der den gut zweistündigen Aufstieg mit fast 750 Höhenmetern sicherer und weniger beschwerlich mache. Noch ist die Hütte geöffnet: Die Saison dauert bis zum 17. September.

