Am Samstag gehts wieder rund...

Im vergangenen September hat unter der Federführung der Guggenmusik Cocillos das erste Bubble-Soccer-Turnier im Oberwallis auf dem Natischer Sportplatz stattgefunden. Nun stellt das OK, um einige Erfahrungen reicher, das zweite auf die Beine.

«Bubble Soccer» ist eine Kombination aus Wrestling und Fussball. Jeder Spieler steckt dabei in einer «Bubble», die aus dem Material TPU gefertigt ist, was heisst, dass die Koordination stark beeinträchtigt ist. Kevin Studer und sein OK-Team von der Guggenmusik Cocillos bringen diese Attraktion am kommenden Samstag schon zum zweiten Mal auf den Sportplatz in Naters.

Konnten sie im letzten Jahr noch von einer Premiere im Oberwallis reden, sind inzwischen einige Vereine nachgezogen. «Letztens erhielt ich gar einen Anruf von einem anderen Veranstalter im Oberwallis, der sich nach unseren Erfahrungen erkundigt hat», so OK-Präsident Studer. Als Profi in Sachen Bubble Soccer will er trotzdem nicht gelten.

Aus Fehlern lernen...

«Wir konnten aus unseren Fehlern vom letzten Jahr lernen, sicher wird es aber auch noch nach dieser Ausgabe Verbesserungsbedarf geben.» So habe man etwa den Spielmodus von vier gegen vier auf drei gegen drei abgeändert. Dies hat man schon im Verlauf des letztjährigen Turniers eingeführt, weil Schwierigkeiten mit dem Material aufgetreten sind und die Teilnehmer dies angenehmer fanden.

«Viele Bälle sind im letzten Jahr schon kaputt geliefert worden, weshalb die Luft zu schnell entwich und wir diese immer wieder aufpumpen mussten. Deshalb haben wir uns dieses Jahr für einen neuen Lieferanten entschieden, der zwar ein wenig teurer als der letztjährige, aber hoffentlich zuverlässiger ist.»

Die anschliessende Party in der Zuber Halle wurde ersatzlos gestrichen. «Nach dem Finale um 18 Uhr geht es am Samstag ganz einfach mit gemütlichem Kantinenbetrieb bis 22 Uhr weiter. Damit kommen wir auch den Spielern entgegen, die im letzten Jahr gerne noch ein wenig sitzengeblieben wären, allerdings für den Besuch der Party zu erschöpft waren.»

Erneut ein Selbstläufer

Auch dieses Jahr hat sich das Turnier wieder als Selbstläufer entpuppt. «Problemlos haben wir 19 Mannschaften zusammenbekommen, eine weitere steht zudem in den Startlöchern. Auch die Titelverteidiger, ‚MG Belalp Beste’, sind wieder dabei und haben sich fest vorgenommen, erneut den Sieg zu holen.»

Die neue Kategorie «Jugendliche», die geplant gewesen wäre, fällt aus mangelndem Interesse jedoch ins Wasser. «Nur eine einzige Mannschaft von Jugendlichen hat sich angemeldet. Diese lassen wir nun die Vorrunde in einem separaten Tableau, unter anderem gemeinsam mit einigen Frauenmannschaften, bestreiten.»

Cocillos-Ball noch nicht vom Radar

Das Bubble-Soccer-Turnier wurde im letzten Jahr als Ersatz für den Cocillos-Ball, den die Guggenmusik alle zwei Jahre ausrichtet, veranstaltet. Da Aufwand und Ertrag in den letzten Jahren nicht mehr stimmten und man eine Veranstaltung im September, statt im sowieso schon übersättigten Februar, machen wollte, wurde das Turnier ins Leben gerufen. «Der Ball ist noch nicht ganz vom Radar verschwunden. Sehr wahrscheinlich findet nächstes Jahr ein drittes Bubble-Soccer-Turnier statt. Danach müssen wir weiterschauen...»

