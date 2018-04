Über 700 Einsätz im vergangenen Jahr

Einmal mehr darf das Team der Ambulanz Saastal am Sanitätsnotruftag Bevölkerung und Gästen die Notrufnummer näherbringen und die Ambulanztüren für die Öffentlichkeit in Saas-Fee öffnen.

Wie die Sanitäter vor Ort bestätigen, ist das Interesse rege. Gerade die elektrohydraulische Trage und die Möglichkeit, die Ambulanz mal von innen zu sehen, gehören zu den Publikumslieblingen. Auch die Give Aways der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation und von Procamed finden grossen Anklang.

Das Hauptanliegen der Dachorganisation IVR (Interverband für Rettungswesen) ist das Näherbringen der nationalen Notrufnummer, damit diese bei Bevölkerung und Gästen im Notfall abgerufen werden kann. So verteilen die Sanitäter vor Ort auch Flyer mit der Notrufnummer für die Haushaltungen. Bei der Ambulanz Saastal ist Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen wichtig, so öffnen sie für Interessierte immer wieder die Türen der Ambulanzbasis in Saas-Grund und lassen die Bevölkerung an Anlässen wie der Einweihung von neuen Rettungsmitteln teilnehmen. Auch stossen Präsenzen an Schulen und im Samariterverein auf Interesse.

Die Ambulanz Saastal rückte 2017 auf über 700 Einsätze aus. Die laufende Wintersaison war ebenfalls arbeitsintensiv, so nahmen vor allem die Notfalleinsätze zu. Der schneereiche Winter mit den gesperrten Strassen war eine Herausforderung für das Team vor Ort; kein Flugwetter, schwere Zugänglichkeiten, limitierte Möglichkeiten.

