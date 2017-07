Amerikaner setzt McLaren in den Ägenebach

Unfall | Eine verletzte Person nach Selbstunfall in Ulrichen

Das geborgene Fahrzeug in der Unfallkurve. Foto: zvg

Am Montagmorgen gegen 9.00 Uhr ist ein Amerikaner mit seinem Auto von der Strasse abgekommen. Dabei verletzte sich der Fahrer.

Ein 56-jähriger Amerikaner fuhr am Steuer eines in Grossbritannien immatrikulierten McLaren auf der Nufenenpassstrasse von Ulrichen in Richtung Passhöhe. Unmittelbar nach einer scharfen Linkskurve vor der «Hohsandbrücke», verlor er aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und beendete seine Fahrt im Bachbett des «Ägenebach» auf dem Dach.

Verletzt, wurde der Lenker mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Inselspital von Bern überflogen.

pd/noa

10. Juli 2017, 16:33

