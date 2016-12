An den Verladestationen ist Geduld gefragt

In Deutschland haben die Weihnachtsferien bereits anfangs Woche begonnen. Spätestens seit heute sind dann auch alle Schweizer Kantone in Ferienstimmung. Über Weihnachten sollte sich der Verkehr auf den Autobahnen ruhig verhalten. Mehr Autos könnten allerdings in Richtung Skigebiete unterwegs sein.

Wer mit dem Auto in Winter- und Skiurlaub fährt, sollte deshalb auf den Zufahrtsstrassen ins Wallis, ins Berner Oberland und nach Graubünden mit Behinderungen rechnen. Zudem kann es an den Autoverladestationen zu Wartezeiten kommen. Bei der Hinreise ist an folgenden Verladestationen mit Stau zu rechnen: An der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga. Auf der Rückreise ist an den Verladestationen an der Furka in Oberwald, am Lötschberg in Goppenstein und am Vereina in Sagliains Geduld gefragt.

Weiter kann der Einkaufsverkehr kurz vor und nach den Festtagen für lokale Staus mit Zeitverlusten sorgen. Dies besonders auf den Umfahrungen der Städte sowie auf deren Zufahrten. Schliesslich beeinflussen auch die winterlichen Wetterverhältnisse die Fahrt auf den Strassen. Schnee oder Glatteis können zu Verkehrsbehinderungen führen. Winterausrüstung wird deshalb wärmstens empfohlen.

24. Dezember 2016, 11:00

