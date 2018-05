Anne-Marie Sauthier-Luyet glanzvoll gewählt

Anne-Marie Sauthier-Luyet tritt die Nachfolge von Diego Wellig an. Foto: Walliser Bote

Heute endete die siebte und damit letzte Session von Diego Wellig als Grossratspräsident. Er führte den Grossrat souverän durch manche Berg-und Talfahrt. Bei seiner Verabschiedung bekundeten die Grossräte mit minutenlanger stehenden Ovationen ihre Zufriedenheit, wie er das Präsidium bekleidete.

Für seine Nachfolge stand Anne-Marie Sauthier-Luyet bereit. Sie wurde mit dem Glanzresultat von 126 Stimmen zur neuen Landeshauptfrau gewählt. Anne-Marie Sauthier-Luyet ist 64 Jahre alt und stammt aus Savièse. Sie will in den nächsten zwölf Monaten das Wallis innen und aussen vertreten und mit Weitsicht die Geschicke des Grossen Rates führen. "Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir hier im Parlament den konstruktiven Dialog führen. Ich will mich mit Herz und Seele für das Wallis und zur Zufriedenheit der Bevölkerung einsetzen", sagte sie.

Anne-Marie Sauthier-Luyet von der PLR ist erst die fünfte Frau, welche den Grossen Rat präsidiert. Die erste Grossratspräsidentin war Monique Paccolat (1986/87). Ihr folgten Marie-Paule Zufferey-Ravaz (1999/2000), Marie-Therese Schwery (2001/02) und Marcelle Monnet-Terretaz (2013/14).

