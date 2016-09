Anschluss wegen Umgestaltungsarbeiten teilweise gesperrt

Die provisorische Verkehrsführung der Kreisel beim Anschluss Sion-est wird diese Woche definitiv eingerichtet. Deshalb werden in den Nächten vom 12. bis 16. September einzelne Anschlussrampen gesperrt.

2014 wurde die Verkehrsführung auf den Kreiseln beim Anschluss Sion-est geändert, damit der Verkehr einfacher und sicherer abgewickelt werden kann. Die neue Verkehrsführung wurde damals mit provisorischen Elementen eingerichtet. Nach zwei Jahren wurde nun von den der Stadt, vom Kanton sowie vom ASTRA entschieden, die Verkehrsführung definitiv einzurichten. Auf der «Transversale Hérens-Platta» werden die beiden Kreisel nördlich und südlich der A9 entsprechend umgestaltet.

Die definitiven Elemente zur Trennung der Fahrspuren werden eingesetzt, Markierung und Signalisation werden angepasst. Weiter sind an verschiedenen Stellen Belagsarbeiten notwendig. Um diese Arbeiten ausführen zu können, sind vier Nachtsperrungen von einzelnen Anschlussrampen vorgesehen. Die ersten beiden Nächte betreffen den Kreisel auf der Nordseite, die beiden nachfolgenden Nächte den Kreisel auf der Südseite.

Kreisel Nord

Sperrung der Ausfahrtsrampe aus Richtung Brig und Sperrung der Einfahrtsrampe in Richtung Lausanne vom 12. September 2016 ab 22 Uhr bis am 13. September 2016, 5 Uhr und vom 13. September 2016 ab 22 Uhr bis 14. September 2016, 5 Uhr.

Kreisel Süd

Sperrung der Ausfahrtsrampe aus Richtung Lausanne und Sperrung der Einfahrtsrampe in Richtung Brig vom 14. September 2016 ab 22 Uhr bis am 15. September 2016, 5 Uhr und vom 15. September 2016 ab 22 Uhr bis am 16. September 2016, 5 Uhr

Es werden Umleitungsrouten signalisiert. Der Belagseinbau kann nur bei trockener Witterung erfolgen. Bei schlechten Witterungsbedingungen sind deshalb Verschiebungen im Bauprogramm möglich.

pd / pan

12. September 2016, 09:52

