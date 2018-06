Ansteigende Hochwassergefahr bis Mittwoch

In der Folge von teils intensiven Niederschlägen mit Regenmengen von 30 bis 100 Liter pro Quadratmeter steigt die Hochwassergefahr bis am Mittwochabend besonders entlang kleinerer Fliessgewässer an.

Wie «MeteoNews» in einer Mitteilung schreibt, muss bis am Mittwoch mit teils erheblichen Niederschlagsmengen gerechnet werden. Bereits im Verlauf des Montags überqueren teils kräftige Regengüsse oder Gewitter die Schweiz. Am Dienstag muss bei wechselnder Bewölkung verbreitet immer wieder mit intensivem Regen gerechnet werden.

Am Mittwoch lagern sich die Niederschläge zusehends an die Alpen an und sorgen dort bis am Abend für weiteren anhaltenden Niederschlag. Die akkumulierten Niederschlagsmengen werden vielerorts 50 Liter pro Quadratmeter übersteigen, lokal sind bis über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Weil insbesondere kleine und mittelgrosse Gewässer bereits gut gefüllt sind, steigt die Hochwassergefahr an.

Das Naturgefahrenportal des Bundes hat eine Hochwasserwarnung für kleine und mittelgrosse Flüsse herausgegeben. Im Kanton ist vor allem das Unterwallis betroffen. Aber auch im Oberwallis geht es wettertechnisch unbeständig weiter, mit gewittrigem Platzregen im Laufe vom Dienstag und Dauerregen sowie Abkühlung aus Norden am Mittwoch. Am Donnerstag ist mit einer Besserung zu rechnen.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

pd/map

11. Juni 2018, 14:37

Artikel teilen