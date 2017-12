«WinterCard» bringt dem Saastal mehr Logiernächte – auch im Sommer

Die Destination Saas-Fee/Saastal verzeichnete sowohl in der vergangenen Wintersaison als auch im Sommer 2017 mehr Logiernächte als noch im Jahr zuvor. Konkret konnten die Tourismusverantwortlichen des Saastals ein Wachstum von insgesamt 12,2 Prozent registrieren.

Im Saastal schaut man nicht nur auf eine erfolgreiche Wintersaison 2016 / 2017 zurück; auch Sommer und Herbst 2017 waren im Vergleich zum Vorjahr sehr zufriedenstellend. So habe das Saastal für die Wintersaison ein Logiernächteplus von 16.6 Prozent erzielt und im Sommer eine Steigerung von 6.1 Prozent registriert, heisst es in einer Mitteilung der Tourismusorganisation. Im Herbst lag das Plus an Logiernächten im Saastal sogar bei 23.6 Prozent.

Den Grund für den deutlichen Anstieg sehen die Tourismusverantwortlichen in der Umsetzung des Crowdfundings zur «WinterCard». Seit deren Einführung im vergangenen Dezember konnten die Logiernächtezahlen im gesamten Saastal gesteigert werden, heisst es in Mitteilung der Destination. An diesen Erfolg will man in der aktuellen Wintersaison mit dem neuen Angebot «WinterCARD Gold» anknüpfen.

pd / pan

19. Dezember 2017, 16:12

