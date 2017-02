Grossaufmarsch bei Anti-Freysinger-Kundgebung in Sitten

Mehrere hunderte Personen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Sittener Place du Scex. Foto: RTS

Mehrere hundert Personen – darunter auch Staatsratskandidaten – haben sich in der Walliser Kantonshauptstadt vereint, um gegen SVP-Staatsrat Oskar Freysinger zu demonstrieren.

Zur Kundgebung aufgerufen hatte Yannick Délitroz, Lehrer und SP-Gemeinderat in Monthey. Auslöser dafür waren die Plakate der Unterwalliser SVP, wo unter anderem Walliser Sozialhilfeempfänger gegen Asylsuchende ausgespielt werden.

Mehrere hundert Personen sind dem Aufruf gefolgt und haben sich am Samstagnachmittag auf dem Sittener «Place du Scex» versammelt. Es wurde eine Schweigeminute eingelegt, gefolgt von der Walliser und Schweizer Hymne. Viele brachten die Verpflegung gleich mit, Deutsch war an der Kundgebung ebenso zu hören wie Französisch. Auch die linken Staatsratskandidaten Esther Waeber-Kalbermatten und Stéphane Rossini (beide SP), Jean-Michel Bonvin (CPS Centre-Gauche) sowie Thierry Largey («Grüne») nahmen an der Veranstaltung teil.

Wie der Initiant in der Samstagausgabe des «Nouvelliste» erklärt, handle es sich nicht um eine Kundgebung gegen etwas oder jemanden, sondern für das Wallis. «Man kann dieses Land lieben, ohne dabei die anderen zu hassen», so Délitroz. Er gehe nicht davon, dass die Aktion ihm seine Stelle als OS-Lehrer koste.

Erst kürzlich hat ihn Freysinger kritisiert, auch im Klassenzimmer vor den Schülern Politik zu machen. Es fand auch ein Gespräch zwischen Délitroz und Jean-Philippe Lonfat, dem Chef der Dienststelle für Bildungswesen statt, über dessen Inhalt der Lehrer aber nicht sprechen möchte.

Freysinger selbst wollte sich auf Anfrage nicht zur Kundgebung äussern.

dab

18. Februar 2017, 15:16

