Chablais stellt Weichen für die Zukunft

Rund um die geplante AOMC-Bahnlinie (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry) steht ab sofort in Monthey und Collombey-Muray je ein Info-Pavillon offen, in dem sich die Bevölkerung ein Bild von diesem Grossprojekt machen kann.

Nachdem es am 15. März dem Bundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht worden ist, wird das Projektdossier zur Sicherung der AOMC-Linie (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry) nun ab dem 20. April in den Gemeinden Monthey und Collombey-Muraz für 30 Tage öffentlich aufliegen, teilt die Transports Publics du Chablais (TPC) mit. Danach hat das BAV 18 Monate Zeit, um allfällige Einsprachen zu erledigen und das Projekt definitiv zu genehmigen.

Die Baubewilligung dürfte gemäss TPC Ende 2019 erteilt werden, so dass ab 2020 mit den Arbeiten begonnen und die Strecke in der Ebene im Dezember 2023, und die Anschlussstrecke Richtung Val d’Illiez dann im Dezember 2024, planmässig in Betrieb genommen werden können.

Angestrebter Angebotsausbau

Mit dem Siedlungszuwachs in beiden Ortschaften sei das Projekt zur Sicherung der AOMC-Linie zu einer Notwendigkeit geworden, schreibt die TPC weiter. Der zunehmende Automobil-, Velo- und Fussgängerverkehr mache nämlich das Miteinander mit dem Bahngleis zusehends gefährlicher. Deshalb will man mit dem Projekt die Bahnlinie auf ein eigenes Trasse verlegen. Durch den Rückbau der in der Strasse verlegten Gleise und den Bau einer neuen, separaten Bahnstrecke, soll die bestehende Gefahrenlage aufgehoben werden.

Auf der verkürzten Strecke wird die Fahrzeit von Aigle nach Monthey demnach nur noch 13 Minuten betragen, 7 Minuten weniger als heute.

19. April 2018, 15:35

