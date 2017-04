Ein etwas anderes Osterfest mit Paintball

Am Karsamstag hat das Osterturnier des Jugendvereins Apropos Eyholz Kultur in Gamsen stattgefunden. Neun Teams à vier Spieler fanden sich mit ihren Fans in der Paintballanlage im Funplanet ein, um ein etwas anderes Osterfest zu zelebrieren.

Während der Jugendverein mit Gipfeli, Spaghettiplausch und Kuchen für das leibliche Wohl der Spieler sorgte, flitzten Super Marios, Osterhühnchen und Paradiesvögel über das Spielfeld, um mit Farbkugeln ihre Gegner ausser Gefecht zu setzen. Nur die stärksten Teams fanden sich im Finale wieder.

Dieser war hart umkämpft, gab es doch insgesamt Preise im Wert von über 500 Franken zugewinnen. Den Sieg holte sich am Ende des Tages das Team Cocillos aus Naters, zweitplatzierte waren das Team RUAG und den dritten Rang holten sich die Belalphäxe, ebenfalls aus Naters. Der Beautyprice für das schönste Kostüm des Tages wurden den Piraten und Papageien verliehen, die mit ihren bunten Kostümen für ein frühlingshaftes Ambiente gesorgt hatten.

18. April 2017, 09:18

