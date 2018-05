Aproz ist bereit für die Königinnen

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Tausende Zuschauer bevölkern schon am Sonntagmorgen die Arena in Aproz. Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Erste Eindrücke vom Sonntag in Aproz Foto: 1815.ch

Am gestrigen Samstag wurden am Nationalen Finale der Eringerrasse die Zweitmelken und Rinder in den Ring geführt. Heute nun steht alles im Zeichen der Königinnen.

Seit Sonntagmorgen um 9.30 Uhr sind die Ausscheidungskämpfe im Gange, ab Nachmittag um 15 Uhr stehen packende Finalkämpfe auf dem Programm. Nach vielen spannenden Schwüngen hat das Wallis am Abend dann eine neue Königin.

Ob «Tzigane» die Titelverteidigung wohl schaffen wird? Seriensiegerinnen sind am Nationalen nämlich eher die Ausnahme. Einzig «Souris» hat von 1996 bis 1998 dreimal in Folge den Sieg geholt. In Aproz auf jeden Fall ist man bereit für die Königinnen und das Spektakel, das sie mit sich bringen werden.

map/zen

06. Mai 2018, 11:20

Artikel teilen