Diverse Sperrungen beim Bildackerkreisel vorgesehen

Verkehr | Arbeiten am Kreisel gehen am Wochenende in die nächste Phase

Am Wochenende gehen die Belagsarbeiten beim Bildackerkreisel in die zweite Runde. Foto: zvg

Beim Bildackerkreisel wird am Wochenende der letzte Teil des neuen Deckbelags eingebaut. Es sind deshalb diverse Sperrungen geplant.

Die Arbeiten seien bisher gut vorangekommen, informiert das ASTRA am Freitag in einer Mitteilung. Der erste Teil des Deckbelages konnte am zweiten Juniwochenende bereits eingebaut werden. Nun muss am kommenden Wochenende noch die zweite Hälfte des Kreisels mit dem neuen Belag versehen werden. Der Entscheid sei wegen der unsicheren Wetterprognose erst am Freitagmorgen gefällt worden, heisst es dazu.

Ursprünglich wären dazu laut ASTRA zwei Etappen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden geplant gewesen. Das Programm sei nun aber optimiert worden. Beide Etappen können an einem Wochenende ausgeführt werden. Die Arbeiten beginnen heute Freitag ab 21.00 Uhr und dauern bis am kommenden Montag um 5.00 Uhr in der Früh an. Entsprechende Sperrungen sind nötig.

Gewährleistet ist eine eingeschränkte Verbindung vom Gamsentunnel her, aus Richtung Simplon, von der Überlandstrasse und von der Gliser Kantonsstrasse zur Überlandstrasse. Alle weiteren Verbindungen sind nicht möglich, so etwa von Gamsen her, wo über den Gamsentunnel der A9 ausgewichen werden muss. Zugleich muss, wer aus Glis auf die A9 fahren will, über die Überlandstrasse anfahren. In Richtung Simplon muss aus derselben Richtung auf der Autobahn ein Umweg bis zum Grosshüs eingelegt werden.

30. Juni 2017, 08:22

