Weniger Arbeitslose im Oberwallis

Ende Januar waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 9059 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zu Ende Dezember 2016 sind dies 199 mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Der jährliche Höchstwert der Arbeitslosigkeit wurde Ende Januar erreicht.

Im Oberwallis ging die Arbeitslosigkeit sowohl in den Berufsgruppen des Tourismus als auch in jenen des Baugewerbes zurück. Dank der Erwerbskombination, die hier weiter verbreitet ist als im Unterwallis, können die Tourismusunternehmen einen Teil der Bauarbeiter während der touristischen Wintersaison beschäftigen. Im Mittel- und Unterwallis stieg die Arbeitslosigkeit in den Berufsgruppen des Baugewerbes, weil die Arbeit auf den Baustellen während dem Winter vorübergehend eingestellt wird.

Im Vergleich zum letzten Jahr zu selben Zeit ging die Arbeitslosigkeit im ganzen Kanton zurück. Der Kanton Wallis profitiert vom Wirtschaftsaufschwung, der 2016 auf nationaler Ebene spürbar war.

pd/map

09. Februar 2017, 08:11

