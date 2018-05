Auf gutem Weg zur Rekordteilnehmerzahl

Musik | 96 Vereine zu Gast am Kantonalen Musikfest in Naters

Die Voranmeldefrist für das Kantonale Musikfest 2019 in Naters läuft noch. Bereits jetzt bekundeten 96 Vereine ihr Interesse, was auf eine Rekordteilnehmerzahl hoffen lässt.

Ganze 96 Musikgesellschaften aus dem ganzen Wallis haben sich in den Kategorien Harmonie, Fanfare mixte und Brass Band für das Kantonale Musikfest 2019 in Naters vorangemeldet.

Den Weg nach Martinach, wo das letzte Kantonale Musikfest im Jahr 2014 stattfand, haben 86 Vereine gefunden. In Susten stellten sich fünf Jahre davor 90 Musikgesellschaften dem Wettbewerb.

Das Kantonale Musikfest wird am 8. und 9. Juni 2019 rund um die Zentrumsanlage und das Natischer FO-Areal bei der Roten Meile stattfinden. Gut 25 000 Besucher werden zu diesem Anlass in Naters erwartet. Im selben Atemzug darf die 1869 gegründete Gastgeberin MG Belalp 2019 ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Dazu wird am Vorabend des Musikfestes, am 7. Juni 2019, ein Galaabend durchgeführt. Gleichzeitig werden die Musikantinnen und Musikanten der Belalp neu eingekleidet und erhalten damit die erst vierte Uniform in der langen Geschichte des Vereins.

pd / pan

04. Mai 2018, 09:07

