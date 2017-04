Auftakt der Oberwalliser Stechfest-Saison im Rarner Goler

Impressionen vom Oberwalliser Stechfest in der Arena Goler in Raron. Foto: 1815.ch

Impressionen vom Oberwalliser Stechfest in der Arena Goler in Raron. Foto: 1815.ch

Das Warten hat ein Ende. Das erste Oberwalliser Stechfest dieses Jahres ist in vollem Gang. Über 200 Tiere messen ihre Kräfte in der Rarner Goler-Arena. Das durchzogene Wetter tut der Stimmung keinen Abbruch. Am Nachmittag soll sich sogar die Sonne zeigen.

Organisiert wird das erste Oberwalliser Stechfest durch die Burgergemeinde Törbel. Die Einnahmen aus dem Ringkuhkampf will die Törbjer Burgergemeinde für das Sanierungsprojekt auf der Moosalpe einsetzen. Insgesamt sind 205 Kühe, Erstmelken und Rinder registriert. Die grosse Mehrheit der Tiere stammt aus dem Oberwallis, einzelne werden aber auch aus dem Unterwallis und der Deutschschweiz nach Raron gefahren.

Einzig das Wetter zeigte sich am Sonntagmorgen mit Nieselregen und Wind nicht von seiner besten Seite. Am Nachmittag ist jedoch Wetterbesserung in Sicht. Dem Kampfeswillen der Ringkühe macht das schlechte Wetter jedoch nichts aus. Bereits bei den Ausscheidungskämpfen zeigten sich die Tiere der Kategorien Rinder bis zu den Kühen Kategorie III sehr stechfreudig.

Nach der Viehannahme, die zwischen 6.30 und 8.30 Uhr auf dem Programm stand, starteten ab 9.00 Uhr die Vorausscheidungen in den Kategorien Rinder und Erstmelken und in der dritten Kategorie Kühe. Am Nachmittag folgen nach der Mittagspause die Ausscheidungskämpfe der Kategorien Kühe II und I, worauf schliesslich die Finalkämpfe anstehen.

pmo / pan

02. April 2017, 13:00

