Aufnahme in edle Gilde

Die Swiss Deluxe Hotels haben ein neues Mitglied. Die Vereinigung der exklusivsten Luxushotels der Schweiz hat an ihrer GV das Riffelalp Resort 2222m in Zermatt in den Kreis ihrer Mitglieder aufgenommen.

Die Swiss Deluxe Hotels vereinigen die exklusivsten und luxuriösesten Fünf-Sterne-Hotels der Schweiz. Das traditionsreiche Resort oberhalb von Zermatt im Kanton Wallis wurde in den letzten Jahren sukzessive erneuert und ausgebaut und im Jahr 2016 umfassend renoviert. Das Riffelalp Resort 2222m erfüllte denn auch die strengen Eintrittskriterien der Swiss Deluxe Hotels mit Bravour. Über 850 Qualitätsstandards muss ein Swiss Deluxe Hotel sowohl beim Eintritt wie auch in jährlich durchgeführten Tests erfüllen.

Höchstgelegenes Luxushotel Europas

Das Resort Riffelalp liegt auf 2.222 Metern Höhe auf einem kleinen Plateau oberhalb von Zermatt und ist somit das höchst gelegene Luxushotel Europas. Die Geschichte des Riffelalp Resort 2222m geht zurück auf Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Hotelpionier Alexander Seiler (1819–1891) hatte schon früh das Potenzial dieses Ortes erkannt. 1856 kaufte er hier die erste Parzelle Land. Der Bau des ersten Hotels mit 150 Betten erfolgte von 1878–1884, noch vor Eröffnung der Gornergrat Bahn. Das Hotel war damals schon Treffpunkt der High Society hauptsächlich aus dem Britischen Empire. Heutzutage kommen vor allem Skifahrer und Naturliebhaber aufgrund des milden Mikroklimas und des einzigartigen Standorts im Herzen des Gornergrat Ski- und Wanderparadieses gern hier her.

«Wir sind stolz»

Das Resort Riffelalp 2222m ist eines der wenigen Hotels weltweit, das nicht mit dem Auto erreicht werden kann, dafür führt eine legendäre Trambahn von der Gornergrat Bahn direkt vor das Hotel. Die Restaurants The Alexandre, Walliserkeller, Ristorante al Bosco sowie die Mark Twain Lounge erfüllen höchste Ansprüche an die Kulinarik im neuen Swiss Deluxe Hotel. «Wir sind stolz, jetzt auch offiziell zu den exklusivsten Luxushotels in der Schweiz zu gehören», sagen Claudia und Hans-Jörg Walther, Gastgeber im Riffelalp Resort 2222m.

«Es ist eine grossartige Bestätigung unserer Bemühungen in den letzten Jahren, aus der Riffelalp etwas ganz Besonderes und Aussergewöhnliches zu machen», ergänzen Claudia und Hans-Jörg Walther. «Wir freuen uns, mit dem Riffelalp Resort 2222m, eine absolute Perle der Luxushotellerie in der Schweiz im Kreis der Swiss Deluxe Hotels begrüssen zu dürfen», sagt Jan E. Brucker, Präsident der Swiss Deluxe Hotels. «Damit stärken wir unser Markenversprechen gegen aussen in der Positionierung des «exzellenten Service» der mittlerweile 42 Hotels an 23 Destinationen in der Schweiz», sagt Jan E. Brucker weiter.

