Auktion "VS 1" im sechsstelligen Bereich

Seit Mittwoch läuft die Auktion, in deren Rahmen der Kanton besonders prestigeträchtige Nummernschilder versteigert. Für das Kennzeichen "VS 1" sind einige offenbar bereit, sehr tief in die Taschen zu greifen.

So lag das Höchstgebot am Freitagabend bereits bei unglaublichen 110'100 Franken. Geboten hatte ein Interessent unter dem Alias "didau". Er oder sie scheint dabei eine ganz besondere Strategie zu verfolgen, um sich das Nummernschild zu sichern: bereits zum zweiten Mal hat sich "didau" nun selbst überboten; dieses Mal um knapp 20'000 Franken.

Die Auktion, an der alle Personen, welche die Bedingungen für die Zulassung eines Fahrzeugs im Kanton Wallis erfüllen, mitbieten können, läuft noch knapp einen Monat. Mit den Versteigerungen soll die klamme Kantonskasse etwas entlastet werden.

18. Februar 2017

