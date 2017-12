«VS 2» soll die Kasse klingeln lassen

Mit der Online-Versteigerung von besonderen Kontrollschildern hat sich der Kanton eine neue Einnahmequelle erschlossen.

Und die sprudelt: In zehn Online-Auktionen – am 15. Dezember startete die elfte Versteigerung – hat die Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) in diesem Jahr 46 besondere Autokennzeichen und 28 Motorradschilder zum Kauf angeboten. Für knapp die Hälfte dieser Nummerschilder fanden sich Käufer, etwa zu gleichen Teilen im Oberwallis und im französischsprachigen Kantonsteil. «Mit dem Verkauf von 24 Kontrollschildern für Motorwagen und deren zehn für Motorräder erzielten wir einen Gesamtumsatz von 327'700 Franken», teilt Bruno Abgottspon auf Anfrage mit. Auch ohne die Rekordsumme von 160'100 Franken für «VS 1» sei der Erlös von 167'600 Franken beachtlich, findet er. Durchschnittlich 5'078 Franken pro ersteigertes Schild seien eine stolze Summe.

«VS 2» kommt im März unter den Hammer

Die DSUS bringt jedes Jahr ein einziffriges Kontrollschild, sechs zweiziffrige und zwölf dreiziffrige Kennzeichen zur Versteigerung. Einschliesslich von jeweils zwei fünf- oder sechsstelligen Nummern mit speziellen Zahlenkombinationen werden somit pro Auktion fünf Autokennzeichen und drei Töffschilder angeboten. Die Nummern wählen die Verantwortlichen aufgrund des Interesses aus, das potenzielle Bieter über das Auktionsmodul anmelden können. Bei den einziffrigen Schildern steht «VS 2» zuoberst auf der Wunschliste, weiss Bruno Abgottspon. Dieses Kennzeichen werde deshalb im kommenden März als einziges einziffriges Kennzeichen im Jahr 2018 unter den Hammer kommen. Interessenten werden tief in die Tasche greifen müssen.

fm

22. Dezember 2017, 17:23

