Pünktlich zur 800-Jahr-Feier des Dorfs Lalden startet das lang angedachte Dorfkernprojekt. Mit einem Budget von fast 5 Millionen Franken soll eine neue Gemeindeverwaltung, ein neuer Dorfplatz und mehrere Wohnungen entstehen.

Am späten Samstag Nachmittag ging in Lalden der Spatenstich des Dorfkernprojekts über die Bühne. Seit mehr als zehn Jahren plant die Gemeinde an der Aufwertung des alten Dorfkerns. Sichtlich stolz sprach der Gemeindepräsident Georges Schnydrig zu den zahlreichen Anwesenden: «Wir wollen mit dem Projekt Altes erhalten und Neues entstehen lassen», sagte Schnydrig. «Lalden ist ein Dorf mit Vergangenheit und Zukunft.»

So wird bald mit den Abbrucharbeiten von zwei Gebäuden begonnen. Dies schafft Raum für einen neuen Gemeindeplatz und ein Mehrfamilienhaus. Neben den drei Wohnungen soll auch ein kleines Bistro entstehen. Daneben wird das Ritterhaus aus dem 14. Jahrhundert renoviert. In das Gebäude wird nach Bauschluss die Gemeindeverwaltung einziehen.

Insgesamt wird das Projekt, welches von einer Stiftung getragen wird, rund 4,8 Millionen Franken kosten. Geplant wurde es von den Architekten Pascal Abgottspon und Bernard Werlen. Die Arbeiten sollen bis Herbst 2019 beendet werden.

mgo

07. April 2018, 20:00

