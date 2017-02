Aus «Prima i nostri» wird «Le Valais d'abord»

Die Tessiner Volksinitiative «Prima i nostri» für einen Inländervorrang inspiriert die Rechtsparteien in der Westschweiz. Die Walliser SVP lanciert «Le Valais d'abord», die Neuenburger SVP «Les nôtres avant les autres». Auch aus der Waadt und aus Genf wird Druck aufgesetzt.

«Dank der Volksinitiative sollen im Wallis wohnhafte Schweizer und Ausländer mit Arbeitsbewilligung bevorzugt werden», sagte Jérôme Desmeules, Co-Präsident der SVP des französischsprachigen Wallis, bei der Lancierung der Volksinitiative am Donnerstag.

Bei der öffentlichen Verwaltung und den staatsnahen Betrieben soll ein strenger Inländervorrang gelten. Für die Privatwirtschaft soll das Prinzip ebenfalls angewandt werden und Firmen, die einheimische Arbeitskräfte anstellen, steuerlich begünstigt werden.

Die Walliser Volksinitiative richtet sich auch gegen Grenzgänger aus Frankreich. Das Volksbegehren ist eine Reaktion auf die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative auf Bundesebene. «Wenn Bern die Arbeit nicht macht, machen wir in den Kantonen das was möglich ist», sagte Desmeules.

Zweifel an Umsetzbarkeit

Mit «Le Valais d'abord» trägt die Initiative den gleichen Titel wie das Motto der SVP für die Walliser Kantonswahlen vom 5. März. Auch im Kanton Neuenburg wird die Initiative «Les nôtres avant les autres» (Die Unseren vor den anderen) kurz vor den Wahlen vom 2. April lanciert.

Beide Initiativen orientierten sich am Tessiner SVP-Volksbegehren «Prima i nostri» (Zuerst die Unseren), die im September 2016 angenommen wurde. Eine Spezialkommission des Tessiner Parlaments arbeitet derzeit den Gesetzestext aus. Allerdings wird die praktische Umsetzbarkeit der Initiative von zahlreichen Staats- und Europarechtsprofessoren angezweifelt.

«Egoistisches Verhalten»

Die Neuenburger SVP will mit der Initiative in der Kantonsverfassung verankern, dass bei Stellenausschreibungen zuerst die Neuenburger Wohnbevölkerung – Ausländer inklusive – berücksichtigt wird, wie Yvan Perrin, Präsident der kantonalen SVP, auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Die Initiative richtet sich ebenfalls gegen Grenzgänger aus Frankreich. «In Neuenburg steigt die Zahl der Frontaliers und zugleich hat der Kanton die höchste Arbeitslosen- und Sozialhilfequote», sagte Perrin.

Vor allem in der Industrie könnten anstatt Grenzgängern auch Schweizer arbeiten. Für die Wirtschaft seien Grenzgänger zwar gut, weil das Geschäft laufe, aber die sozialen Kosten seien enorm. «Das ist ein egoistisches Verhalten der Unternehmer», sagt Perrin.

Genfer Dauerthema

Das Thema Grenzgänger wurde in der Romandie vom Mouvement Cityoens Genevois (MCG) auf die politische Agenda gebracht. In Genf ist jede vierte Stelle von einem Grenzgänger besetzt, in der Waadt jede 40. Stelle und im Wallis weniger als ein Prozent aller Jobs.

In Genf gilt in der Verwaltung und den vom Kanton finanzierten Institutionen bereits heute der Inländervorrang. Bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative orientierten sich die eidgenössischen Räte am Genfer Modell, wonach offene Stellen dem Arbeitsamt gemeldet werden müssen.

Anders als auf Bundesebene müssen in Genf Verwaltung und staatsnahe Betriebe bei gleicher Qualifikation den Kandidaten des Arbeitsamtes anstellen oder eine Begründung liefern, falls sie dennoch einen Grenzgänger berücksichtigten. Gleich zwei Vorstösse von MCG und SVP wollen diesen Inländervorrang auf die Privatwirtschaft ausdehnen.

Beide Parteien warten zunächst ab, wie das Kantonsparlament entscheidet, bevor sie eine Volksinitiative lancieren. Die Unterschriften könnten im Wahlkampf für die Genfer Wahlen vom Frühling 2018 gesammelt werden.

Grenzgänger-Vereinigung nicht erfreut

In der Waadt wird das Thema hingegen von der liberal-konservativen Partei beackert, welche von Claude-Alain Voiblet nach dem Ausschluss aus der SVP Waadt 2016 gegründet wurde. Die Partei hat eine Volksinitiative angekündigt, welche die Anstellung von Grenzgängern erlaubt, die Unternehmer dafür aber fünf Jahre eine Steuer zahlen lässt.

Michel Charrat, Präsident der Vereinigung der französisch-schweizerischen Grenzgängern, ist nicht erfreut: «Die Grenzgänger werden klar diskriminiert», sagt Charrat auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Die Kantone setzten damit die Personenfreizügigkeit aufs Spiel. «Die Initiativen verstossen klar dagegen.»

