Polizei veröffentlicht Foto des möglichen Täters

In Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang am Freitag in Martinach sucht die Kantonspolizei Wallis einen jungen Mann. Foto: Kantonspolizei Wallis

Bei einem Streit am Bahnhof in Martinach am Freitagabend zwischen zwei Kontrahenten hat ein Mann sein Leben verloren. Nun fahndet die Polizei nach dem möglichen Totschläger.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, kam es am SBB-Bahnhof in Martinach am Freitagabend gegen 19 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personen. Einer der beiden Kontrahenten wurde dabei schwer verletzt.

Das Opfer wurde vor Ort behandelt und dann mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert. Die schwer verletzte Person erlag am Abend ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Wallis hat eine Untersuchung eingeleitet.

Gleichzeitig hat sie ein Foto des mutmasslichen Totschlägers veröffentlicht, für den die Unschuldsvermutung gilt. Wer über den Verbleib des jungen Mannes Hinweise machen kann, soll sich an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis, Tel. 027 326 56 56 56, oder an den nächsten Polizeiposten zu richten.

pd / zen

17. März 2018, 14:39

