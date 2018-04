«Venus» holt Siegerglocke bei den Erstmelken

Ausscheidungskämpfe in der Kategorie Rinder am Montagmorgen. Foto: 1815.ch

«Bitte Ring schliessen, Tiere loslassen!» So tönt es anlässlich des ersten Oberwalliser Ringkuhkampfs in diesem Jahr einmal mehr durch die Lautsprecher im Rarner Goler. Für das Vifra-Stechfest am Ostermontag werden rund 190 Tiere in die Arena geführt. Die Finaldurchgänge waren durch lange Schwünge und unnachgiebige Kämpferinnen geprägt.

Nach dem Qualifikationskampf am 25. März 2018 in der Arena «Pra Bardy» in Aproz, welcher den ersten regionalen Ringkuhkampf nach der Winterpause markierte, hat die Stechfest-Saison mit dem Vifra-Match nun auch im Oberwallis wieder Fahrt aufgenommen.

Rund 190 Tiere kreuzen in der Kategorie Rinder A, B und C sowie in den Kategorien Erst- und Zweitmelken die Hörner. Die jeweils sieben bestplatzierten Tiere qualifizieren sich für das Nationale Finale 2018 in Aproz. Davon ausgenommen sind die Tiere in der Kategorie Zweitmelken, welche sich kein Ticket für Aproz erkämpfen können.

Gegen 9.00 Uhr lancierten die jüngsten Rinder in der Kategorie C die Ausscheidungskämpfe am Montagmorgen. Wie üblich zeigten sich die noch jungen Kämpferinnen vor vollen Zuschauerrängen ausdauernd und ungestüm und massen in teils langen Duellen ihre Kräfte.

Nach der Mittagspause kam es gegen 13 Uhr zu weiteren Qualifikationsdurchgängen bei den Rindern, worauf am Nachmittag die Erst- und Zweitmelken folgten. Die schon etwas älteren Tiere fochten ihre Kämpfe im Gegensatz zu den Rindern bereits etwas überlegter aus, sparten nicht mit Drohgebärden.

Finaldurchgänge mit unnachgiebigen Tieren

Um 15 Uhr kam es schliesslich zum Finaldurchgang bei den Rindern C. Insgesamt wurden 17 Tiere in die Arena geführt. Die Tiere lieferten sich teils lange Schwünge, bis sich gegen 15.30 Uhr im grossen Final schliesslich «Ciara» aus der Stallung Ruffiner-Bregy aus Turtmann und «Tigresse» der Gebrüder Furrer aus Bürchen gegenüberstanden. Nach rund zehn Minuten entschieden sich die Züchter, die Tiere zu trennen, worauf beide Rinder auf dem 1. Platz klassiert wurden.

Auch die Rinder in der Kategorie B standen ihren Vorgängerinnen in Sachen Unnachgiebigkeit und langwierige Kämpfe in nichts nach. Ingesamt nahmen 20 Tiere am Finaldurchgang teil. Nach mehr als einer halben Stunde stand jedoch «Bora» der Gebrüder Jäger aus Turtmann als Siegerin fest. Dies nachdem sich «Vania» von Blatter Franz & Margrit & Walker Stefan aus Betten sowie «Jocker» aus der Stallung Eril aus Bürchen ex aequo auf den dritten Platz gekämpft hatten. Es blieb schliesslich nur noch «Müstig» als letzte Gegnerin übrig, gegen die «Bora» bereits in einem früheren Duell gewonnen hatte.

Schneller ging es bei den Rindern der Kategorie A. Nach einer schnellen Im letzten Kampf standen sich «Dorli» von Truffer Josef & Theres aus Baltschieder und «Vera» der Gebrüder Reuteler aus Ochlenberg gegenüber. «Dorli» vermochte sich gegen 16 Uhr gegen «Vera» durchzusetzen.

Der Finaldurchgang bei den Erstmelken war geprägt vom Aufeinandertreffen zwischen «Sydney» von der Stallung Milibodu-Boje aus Bürchen und «Toresse» von Bumann Kevin aus Saas-Grund. Nachdem «Sydney» nach einem langwierigen Kampf als Siegerin hervorging, wurde die Siegerin aus dem Ring genommen und «Sydney» klassierte sich auf dem dritten Platz. «Venus» von der Eringerstallung Franzen klassierte sich bei den Erstmelken auf dem ersten Platz.

Rangliste

Erstmelken

1. «Venus», Eringerstallung Franzen, Bettmeralp

2. «Vivienne», Eringer-Team Dillon, Uetendorf

3. «Sydney», Milibodu-Boje, Bürchen

4. «Toresse», Bumann Kevin, Saas-Grund

5. «Babylon», Aymon Fabien, Botyre

6. «Galinka», Eringer Dahna Briggu, Turtmann

7. «Vanja», Williner Fabienne und Anton, Südegg, Visp

Rinder Kategorie A

1. «Dorli», Truffer Josef & Theres, Baltschieder

2. «Vera», Gebrüder Reuteler, Ochlenberg

3. «Barcelone», Heister Axel, Bellwald

4. «Taifun», Familie Abgottspon, Rickenbach (SZ)

5. «Marmotte», Furrer Christoph / Fux Kurt, St. Niklaus

6. «Canaille», Stallung Imhof; Birgisch

7. «Davinci», Wyssen Armin & Horst, Agarn

Rinder Kategorie B

1. «Bora», Gebrüder Jäger, Turtmann

2. «Müstig», Gruber Diego, St. Niklaus

3. «Jocker», Stallung Eril, Bürchen

3. «Vania», Blatter Franz und Margrit und Walker Stefan, Betten

5. «Bataille», Jäger Carlo, Turtmann

6. «Borkam», Heister Axel, Bellwald

7. «Chanelle», Stallung Perrollaz-Nanzer Mund

Rinder Kategorie C



1. «Tigresse», Gebrüder Furrer, Bürchen

1. «Ciara», Stallung Ruffiner-Bregy, Turtman

3. «Milou», Gebrüder Reuteler, Ochlenburg

4. «Tamasco», Fux Wendelin, Jenny & Wyer Piet, Eggerberg

4. «Boston», Wyssen Armin & Horst, Agarn

6. «Saphir» Familie Abgottspon, Rickenbach (SZ)

7. «Carla», Furrer Christoph / Fux Kurt, St. Niklaus

Organisation in den Händen der EVZ Saas-Staldenried

Der diesjährige Vifra-Ringkuhkampf steht unter dem Patronat der Eringerviehzuchtgenossenschaft (EVZ) Saas-Staldenried. Der Erlös aus dem Vifra-Match, für den gemäss OK-Chef Heinz Bumann rund 140 Personen im Einsatz stehen, wird für die Belange der Alpen der EVZ Saas-Staldenried eingesetzt.

pan / zen

02. April 2018, 11:00

