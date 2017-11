Ausser Spesen nichts gewesen

Am vergangenen Mittwoch reiste die zweite Mannschaft von den Herren Oberwallis ins Unterwallis. Punkte schauten beim Abstecher aber keine heraus.

Artikel zum Thema HOW2 im Cup ausgeschieden

Der Gegner hiess Fully. Eine Mannschaft mit zahlreichen erfahrenen Spielern. HOW2 verschlief den Start in die Partie. Die Hausherren waren wacher, spritziger und aufsässiger. Demgegenüber schlugen die Beine der Oberwalliser phasenweise Wurzeln und die Augen brauchten die Spieler nur zum Zuschauen. Überhaupt war schon der erste Satz geprägt von guten Phasen, auf welche immer wieder längere schlechte Spielabschnitte folgten. Der erste Satz ging schlussendlich klar ins Unterwallis. Fully gewann ihn mit 25:18.

Ein verwandeltes Oberwalliser Team dann aber zum Start in den Zweiten: Die Gastmannschaft zeigte ihr ganzes Potenzial über weite Strecken. Zwischenzeitlich lag Fully mit mehr als fünf Punkten im Rückstand. Dieser Rückstand verkleinerte sich allerdings stetig. Nachdem HOW2 nämlich noch mit 19:21 in Führung lag, schlichen sich vermehrt Eigenfehler ein. Somit hatte die Heimmannschaft beim Stand von 24:23 einen Matchball. Sinnbildlich für die wiederum schlechte Phase der Oberwalliser sorgte ein Servicefehler für das 2:0.

Trotzdem, HOW2 wollte mehr. Über weite Strecken war man nämlich die bessere Mannschaft. Nicht aber zum Start in den dritten Satz. Unsicherheiten in der Abnahme, eine hohe Quote bei den Eigenfehlern und kein Druck in den Angriffen sorgten für einen beachtlichen Rückstand. Nachdem es zwischenzeitliches 8:3 für Fully stand, konnten die Unterwalliser die Führung auf 19:12 ausbauen. Darauf folgte aber wiederum eine starke und praktisch fehlerlose Phase der Gäste. Und siehe da. Auf einmal stand es 23:21. Fully liess sich den Sieg aber nicht mehr nehmen und gewann mit 3:0.

Trotz der Niederlage war es ein relativ knappes Spiel, welches in den entscheidenden Momenten sicher auf beide Seiten hätte kippen können. HOW2 ist aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das nächste Spiel folgt am 19. November in der BFO in Brig gegen den VBC Sitten.

pd / pmo

13. November 2017, 13:19

Artikel teilen