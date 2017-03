Gleichstellung, Familie und häusliche Gewalt sind Thema

Anlässlich des internationalen Frauentags wird am Mittwochabend in Martinach eine Ausstellung eröffnet. Sie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Walliser Schule für Gestaltung (EVAC) und dem kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF).

Artikel zum Thema Walliser Parlament mit tiefstem Frauenanteil

Im Rahmen eines Wettbewerbs wurden die Grafik-Studierenden des 2. und 3. Jahres aufgefordert, Plakate zu den zentralen Themen des KAGF – Gleichstellung, Familie und häusliche Gewalt – zu entwerfen. Diese stehen im Zentrum des Tätigkeitsberichts 2016, der bei dieser Gelegenheit vorgestellt wurde.

Insgesamt haben 23 Studierende am Wettbewerb teilgenommen, darunter 15 Frauen. Die Plakatausstellung wird vom Migros-Kulturprozent unterstützt. Sie wird von heute Abend bis am 29. April in der Galerie der Klubschule Migros im Einkaufszentrum Le Manoir in Martinach gezeigt.

pd/noa

08. März 2017, 17:26

Artikel teilen