32 wegweisende Projekte

Verdichtung und Siedlungsentwicklung nach innen wurden mit der Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung zu Schlüsselwörtern der Raumentwicklung. Zur Begleitung dieses Paradigmawechsels, haben Neuenburg, Freiburg und das Wallis einen Leitfaden und eine Ausstellung für Gemeinden und Bevölkerung erarbeitet.

Im Rahmen des Projektes der drei Partnerkantone konnten dreizehn besondere Herausforderungen von Verdichtungsprojekten hervorgehoben und anhand von 32 wegweisender Projekte dargestellt werden. Die Herausforderungen werden dabei anhand von vier Themenbereichen zusammengefasst. Der Leitfaden ist auf der Internetseite der Dienststelle für Raumentwicklung des Kantons Wallis verfügbar.

Reichhaltig illustriert und erläutert, zeigen die 32 ausgewählten Beispiele kürzlich realisierte Projekte in der Schweiz. Mit Hilfe des Leitfadens und der Ausstellung «Siedlungsentwicklung nach innen» möchten die drei Kantone Neuenburg, Freiburg und Wallis insbesondere Eigentümer, Projektträger, Architekten und die Gemeinden bei ihren Projekten begleiten.

Vernissage mit Fachreferat

Die Ausstellung wird ein erstes Mal vom 23. Februar bis zum 25 März in den Lokalitäten «Les Arsenaux» in Sitten in Französisch und Deutsch zu sehen sein. Die öffentliche Vernissage findet am Donnerstag, 23. Februar um 17.00 Uhr statt. Unter anderem ist dabei ein Referat von Gaël Cochand, Architekt und Raumplaner beim Büro TRIBU architecture in Lausanne, zum Thema Siedlungsentwicklung nach innen und Verdichtung geplant. Das Referat wird in Französisch gehalten.

Die Ausstellung wird anschliessend während dem Jahr 2017 in den verschiedenen Regionen des Kantons zu sehen sein, unter anderem im Kollegium Spiritus Sanctus in Brig ab dem 11. April und in der Médiathèque-Valais in St. Maurice ab dem 18. April. Der Kalender mit den aktuellen Ausstellungsdaten ist auf der Internetseite der Dienststelle für Raumentwicklung verfügbar.

