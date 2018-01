Auto 100 Meter abgestürzt - 60-Jähriger stirbt noch auf Unfallstelle

Verkehrsunfall | In Haarnadelkurve bei Vionnaz von der Strasse abgekommen

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich auf der Nebenstrasse zwischen Torgon und Vionnaz ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Automobilist verlor dabei sein Leben.

Ein 60-jähriger Lenker fuhr mit seinem Personenwagen von Torgon in Richtung Vionnaz. Am Ort genannt «Revereulaz» ist er in einer Haarnadelkurve aus noch nicht geklärten Gründen von der Strasse abgekommen. Ungefähr 100 Meter unterhalb der Strasse kam das Auto zum Stillstand.

Der Lenker verschied laut Medienmitteilung der Walliser Kantonspolizei noch auf der Unfallstelle. Eine Drittperson bemerkte den verunfallten Personenwagen am frühen Morgen. Beim Opfer handelt es sich um einen 60-jährigen Walliser mit Wohnsitz in der Region.

04. Januar 2018, 14:03

